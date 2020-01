Nuove cellule T per combattere tanti tipi di tumore (Di martedì 21 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) Nella lotta contro i tumori arrivano Nuove speranze. Dai laboratori dell’università di Cardiff, nel Regno Unito, un team di ricercatori ha scoperto come un nuovo tipo cellule T, una delle cellule più importanti del sistema immunitario, sia in grado di combattere diversi tipi di neoplasie. Sebbene i test siano ancora in fase iniziale, ossia sono stati condotti solo su topi e su cellule umane in provetta, i risultati del nuovo studio sono davvero molto promettenti e rappresentano un significativo progresso per una terapia con cellule T universale, in grado di attaccare una vasta gamma di tumori. Lo studio è stato appena pubblicato su Nature Immunology. In oncologia, la terapia genica è un campo relativamente nuovo. Ma di cosa si tratta esattamente? In poche parole, consiste in una riprogrammazione del sistema immunitario di un paziente oncologico, in modo ... wired

