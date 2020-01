Non solo il vitalizio. All’onorevole paghiamo anche la pensione. Troppi abusi sui contributi figurativi. I 5 Stelle accelerano sulla stretta (Di martedì 21 gennaio 2020) Un esercito di quasi mille parlamentari. Appartenenti, come rivelato dall’ex presidente dell’Inps Tito Boeri durante un’audizione del 2018 in Senato, “a tutti i principali partiti e movimenti politici, nessuno escluso”. E che, tra il 2005 e il 2017, hanno richiesto, durante il periodo di aspettativa non retribuita dal proprio lavoro per espletare il mandato elettivo, l’accredito della contribuzione figurativa. Così, mentre maturavano (o maturano) il vitalizio tra gli scranni del Parlamento nazionale ed europeo o tra quelli dei Consigli e delle Assemblee regionali, hanno continuato a costruirsi pure la pensione. A spese, in gran parte, dei contribuenti.Tutto nel rispetto di una legge del 1999. Che, pur correggendo la precedente disciplina di sfacciato privilegio che poneva a carico della collettività l’intero costo dei contributi figurativi, consente ancora ai lavoratori dipendenti dei ... lanotiziagiornale

