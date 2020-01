Maurizio Costanzo dice la sua sul Festival di Sanremo e ci va giù pesante! (Di martedì 21 gennaio 2020) Intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1, Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua sul Festival di Sanremo. Come abbiamo avuto modo di dire più volte, la kermesse canora più famosa del nostro Paese è stata investita da moltissime polemiche. Le voci del mondo dello spettacolo che si sono espresse a riguardo sono state moltissime, fra le tante anche Claudia Gerini e Michelle Hunziker. Giuseppe Lauro e Geppi Cucciari hanno rivolto a Maurizio Costanzo diverse domande, la prima delle quali chiedeva il perché, secondo il conduttore, di tante polemiche. Costanzo ha dichiarato: Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ”passo indietro”, mi pare proprio esagerata. Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole “E allora ... trendit

