Marciapiedi e strade a Nocera Inferiore, un progetto per sistemarli (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, guidata dal sindaco Manlio Torquato, ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e dei Marciapiedi in pietra lavica. Con delibera di Giunta Comunale n.12 del 20 gennaio 2020 è stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione delle sedi stradali e dei Marciapiedi in pietra lavica e basolato. Le somme adisposizione per i lavori ammontano ad euro 138.000. I lavori si sono resi necessari per mantenere le pavimentazioni stradali in pietra lavica delle strade e piazze cittadine in condizioni d'uso tale da assicurare un regolare utilizzo nonché di evitare problemi di sicurezza agli utilizzatori.Saranno ripristinati tratti sconnessi anche per scongiurare il deterioramento del restante manto stradale.

