L'Emozionante Storia di Angelo Barreda, Studia per Strada con 4 Gradi e Prende 9 e Mezzo al Compito in Classe (Di martedì 21 gennaio 2020) Una Storia davvero commuovente quella di un ragazzo di soli 12 anni che Studia in Strada al freddo riuscendo ad ottenere un voto molto alto alla verifica di inglese ovvero 9 e Mezzo, dimostrazione del fatto che la caparbia, la tenacia, l'intraPrendenza e la voglia di fare vanno oltre qualsiasi disagio. Una soddisfazione per i genitori di condizioni umili che lavorano come venditori ambulanti per Strada e il loro figlio per stargli vicino porta avanti gli studi con responsabilità, nonostante le difficoltà. Si tratta di Angelo Barreda un ragazzo argentino che è diventato virale per per alcune foto che gli sono state scattate e diffuse sul web. La sua immagine dovrebbe essere d'esempio per tutti quei ragazzi di oggi che mostrano sempre meno interessati allo studio. Motivo d'orgoglio per i genitori che per io proprio figlio sperano un futuro migliore e di ottenere presto ...

