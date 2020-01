La donna che aveva insultato e umiliato i poliziotti ora è una sardina (Di martedì 21 gennaio 2020) Luca Sablone Il movimento anti-odio predica bene ma razzola male: "Noi di destra ogni giorno subiamo attacchi, minacce e provocazioni dalle sardine" Dell'ipocrisia e dell'inconsistenza delle sardine non vi era mai stato alcun dubbio. Fin dall'inizio era apparso evidente come i messaggi di pace e anti-odio fossero figli di una mera vetrina incoerente. A darne un'ulteriore testimonianza è la sardina scesa in piazza contro la violenza. Probabilmente dalla foto l'avete riconosciuta. Esattamente, è proprio lei. La stessa donna che nel maggio del 2019 aveva insultato, umiliato, provocato, spintonato e strattonato i poliziotti a Bologna, in occasione di una contestazione contro un comizio di Forza Nuova. In quell'occasione la signora era apparsa furibonda, scagliandosi contro gli agenti in tenuta antisommossa: "Mi vuoi menare? Menami. Vergognatevi. Cosa fai? Mi spingi?". Non si ... ilgiornale

marcofurfaro : Salvini ha appena detto che in TV non si può, ma a casa tua puoi chiamare 'tro*a', una donna, svelando in fondo cos… - matteosalvinimi : #Salvini: Col nostro governo abbiamo approvato la legge #codicerosso. La donna che denuncia deve essere convocata e… - robertalombardi : ?? Mi sento offesa come #donna e madre di una bimba di 6 anni all'idea che la #Rai possa ospitare frasi #sessiste e… -