Il cancro ha una cura ma non conviene alle case farmaceutiche, il dicloroacetato (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutte le bufale sono atroci e meritano di essere combattute, ma nella scala di atrocità le bufale che riguardano la salute sono le più amare. Si vende la sperenza a chi è malato, per un pugno di click si distrae chi potrebbe trovare la salvezza affidandosi ai medici, o spendere il tempo che gli rimane con l’affetto dei suoi cari, spingendolo nel gorgo del complottismo e della ricerca di soluzioni inesistenti. La bufala del dicloroacetato (DCA) rientra tra queste. L’assunto dell’articolo che ci viene sottoposto è lo stesso di molti altri altri articoli Esiste una cura per il cancro miracolosa che sconfigge per sempre questa terribile malattia! Ma i medici sono cattivi, sono in combutta con gli scienziati e le multinazionali perché questa cura miracolosa non si può brevettare/costa poco/la puoi fare in casa col minipimer e gli avanzi del frigo! I medici sono avidi e ... bufale

