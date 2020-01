Grande Fratello Vip, il dolore di Antonio Zequila: lacrime a fiume durante la diretta (Di martedì 21 gennaio 2020) Tanti i temi e le sorprese della quinta puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. Valeria Marini è tornata nella Casa per un incontro incandescente con Rita Rusic. Si è parlato della travagliata storia dell’influencer Clizia Incorvaia e dei problemi di alcolismo che ha passato l’ex showgirl Fernanda Lessa. La nomination è stata vinta da Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, mentre Pasquale Laricchia è stato eliminato. Questa settimana non ci saranno nomination ma è previsto un fuori programma. Negli scorsi giorni è stato chiesto ai concorrenti di votare il preferito nella casa. I sette più votati questa settimana sono immuni dall’eliminazione: Adriana, Andrea Montovoli, Aristide, Barbara, Pago, Paolo e Rita.



Gli altri dodici sono a rischio, e si sfideranno con prove a coppie per decidere ... caffeinamagazine

