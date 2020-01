Destiny 2, Civilization 6 e molti altri titoli entrano in Project xCloud (Di martedì 21 gennaio 2020) Come ormai saprete, Project xCloud (la piattaforma di gaming in streaming targata Microsoft) è disponibile in versione di testing, questo vuol dire che gli utenti possono provare una serie di titoli selezionati dalla compagnia.La bella notizia è che Microsoft ha annunciato che sono stati aggiunti 15 nuovi titoli alla lista, tra cui Destiny 2 e Civilization 6. Ecco la lista completa: Cosa ne pensate di questi titoli? Ricordiamo che solo i giocatori di Stati Uniti, Regno Unito e in Corea del Sud possono accedere alla fase di test.Leggi altro... eurogamer

