Coppa Italia 2020, chi affronterà il Napoli in semifinale: data, programma, orari e tv (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Impresa del Napoli al San Paolo: Lorenzo Insigne sigla la rete che vale le semifinali di Coppa Italia 2020 per la compagine partenopea. Sconfitta per 1-0 la Lazio, detentrice del trofeo, nei quarti di finale. Superano il turno dunque i ragazzi di Gennaro Gattuso: ora c’è attesa nello scoprire l’avversario, che verrà fuori dalla sfida tra Inter e Fiorentina. Semifinali Coppa Italia 2020 Andata 12 febbraio Ore 20.45 Napoli – Fiorentina/Inter Ritorno 4 marzo Ore 20.45 Fiorentina/Inter – Napoli gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

