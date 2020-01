Cina, mercato auto 2019 a -8,2%. E il calo delle vendite durerà altri due anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Chissà se il “cessate il fuoco” sui dazi raggiunto fra Usa e Cina non sia stato positivamente influenzato, lato Repubblica Popolare, anche dalle previsioni poco lusinghiere sul mercato dell’auto: quello cinese potrebbe recedere tanto nell’anno da poco iniziato quanto in quello venturo, confermando il calo delle vendite registrato nel 2018 e nel 2019. Una profezia confermata dal ministro dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della Cina, Miao Wei. Quest’ultimo ha precisato come nel 2020 vendite e produzione di automobili raggiungeranno, probabilmente, circa 25 milioni di unità, con un tasso di crescita pari a zero se non lievemente negativo. Secondo l’Associazione cinese dei Costruttori automobilistici, lo scorso anno in Cina, il maggior mercato automobilistico mondiale, sono state vendute circa 25,77 milioni di vetture, in calo dell’8,2% su base ... ilfattoquotidiano

ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Virus #Cina: sarebbero oltre 1700 i casi di contagio reali da #coronavirus, a dispetto dei numeri forniti da #Pechino.… - MarcoScafati1 : #Cina, #mercato #auto 2019 a -8,2%. E il #calo delle #vendite durerà altri due anni -