Bolletta luce e gas Enel non arrivata: importo risarcimento e quando spetta (Di martedì 21 gennaio 2020) Bolletta luce e gas Enel non arrivata: importo risarcimento e quando spetta Cosa accade se la Bolletta luce o gas non arriva da un po’ di tempo? Succede che l’utente che vuole pagare inizia a chiamare la compagnia di fornitura per capire il motivo di tale mancato arrivo. In questi casi ci si trova spesso di fronte a un guasto del sistema, o a un’altra tipologia di errore, che non consente la regolare emissione delle bollette all’intestatario. Ma intanto gli importi vengono registrati, e bimestre dopo bimestre si sommano, fino a totalizzare una cifra spropositata da dare in un’unica soluzione da parte dell’utente. Che ovviamente può e deve tutelarsi in qualsiasi modo, ma come? Bolletta luce o gas non arriva: cosa succede Sovente, la soluzione più diffusa in questi casi è la rateizzazione, che se non viene proposta dalla compagnia spetta all’utente portarla avanti (e la ... termometropolitico

DIONISIMARISA : Renzi vuole togliere il canone RAI...mica come quel cretino che ce l'ha messo nella bolletta della luce ?????????? - mariorisaliti1 : RT @luigi25665065: @babetta123 @Alex70Fa Chi ha scelto sta roba???? Chi ha fatto la selezione dei testi???? NON PAGHIAMO PIÙ IL CANONE!!! S… - luigi25665065 : @babetta123 @Alex70Fa Chi ha scelto sta roba???? Chi ha fatto la selezione dei testi???? NON PAGHIAMO PIÙ IL CANONE… -