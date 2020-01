Bambino di 6 anni guarisce dalla leucemia e a scuola è accolto come un eroe (Di martedì 21 gennaio 2020) John Oliver Zipay è un Bambino di soli 6 anni che ha già combattuto una battaglia che nessun Bambino della sua età dovrebbe combattere. Al povero Bambino è stata infatti diagnosticata la leucemia. È stato sottoposto a numerosi trattamenti, ha sempre lottato come un guerriero e alla fine è guarito. Al rientro a scuola, John Oliver Zipay è stato accolto come un eroe. Al piccolo John Oliver Zipay è stata diagnosticata la leucemia che lo ha costretto a trascorrere gran parte della sua vita dentro e fuori un ospedale. Dopo la diagnosi, è stato sottoposto a diversi trattamenti, anche di chemioterapia per poter guarire. È stato un percorso decisamente lungo e il Bambino di soli 6 anni ha lottato con tutte le sue forze. La terribile malattia gli è stata diagnosticata nel 2016: i medici hanno scoperto che soffriva di leucemia linfoblastica acuta, un tumore del sangue molto raro che si forma a ... bigodino

greenMe_it : Questo bimbo di 6 anni ha raccolto più di 250mila euro per l’ #Australia realizzando piccoli #koala in argilla ?… - punkrovcks : RT @punkrovcks: Invece non possedeva alcun bestiame.) e raccontó anche di come fosse morto: due uomini, durante la festa del paese, lo avev… - AntonioTorel79 : @Agos_Fern Ok per la maglia, ma a noi URGONO I PUNTI @Lor_Insigne @sscnapoli soltanto cosi possiamo far sorridere i… -