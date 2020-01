Sparatoria nel pub: 2 morti e 5 feriti. Una delle vittime aveva 21 anni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il problema delle armi inflazionate in Usa è sempre più un problema. Una piaga che di certo non è recesso visto che il presidente Trump non ha nessuna intenzione di limitare la vendita (tante volte è possibile persino acquistarle online). L’ultimo fatto che ne testimonia la gravità è capitato a San Antonio, in Texas. Sono almeno due le vittime e cinque i feriti di una Sparatoria andata in scena domenica sera in un bar del luogo. Tutto è capitato intorno alle 20 ora locale di domenica sera (le 3 del mattino di lunedì in Italia), la polizia ha ricevuto una segnalazione di due diversi gruppi di persone che, durante un concerto, hanno iniziato a litigare. A un certo punto, qualcuno ha estratto una arma e ha iniziato a sparare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una persona di ventuno anni è morta nel locale di San Antonio mentre la seconda vittima è deceduta poco dopo il suo arrivo ... caffeinamagazine

