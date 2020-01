LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-2 nel primo set (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Affossa il dritto in rete Opelka che fatica a spostarsi in avanzamento. 40-30 Servizio-dritto per Opelka e palla del 3-2 nel primo set in suo favore. 30-30 Out il dritto di Opelka, nel suo tentativo d’attacco. 30-15 Ace centrale di Opelka. 15-15 Risponde Fognini con una splendida accelerazione di rovescio lungolinea. 15-0 Ottimo rovescio lungolinea di Opelka e niente da fare per Fognini. Bravo Fognini ad aprirsi il campo con il servizio e a chiudere con il dritto incrociato, costringendo Opelka a un difficile recupero. 2-2 nel 1° set e lo statunitense andrà a servire. 40-30 Doppio fallo di Fognini. 40-15 Grande prima al centro di Fognini e out il dritto in risposta dell’americano. 30-15 Servizio-dritto di Fabio e niente da fare per Opelka. 15-15 Sbaglia il pallonetto Fognini, dopo aver chiamato a rete l’americano con ... oasport

