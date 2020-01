Il Pd Toscano corteggia le sardine: "Per le regionali potremmo correre insieme" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Costanza Tosi In Toscana i Dem per il prossimo appuntamento al voto, contano di inglobare le sardine nella corsa politica per appoggiare Eugenio Giani Le aspettavamo al varco ed eccole lì. Le sardine che, da sempre, hanno ostacolato ogni tentativo dei media di smascherare il loro intento di entrare in politica ora si ritrovano spalle al muro. Dopo essersi palesate al fianco della sinistra nella corsa per le elezioni regionali di fine gennaio in Emilia Romagna, in Toscana i Dem hanno preso la palla al balzo e, per il prossimo appuntamento al voto, contano di inglobare le sardine nella corsa politica per accaparrarsi qualche voto in più. E di rifiuti da parte dei pesciolini, al momento, se ne vedono pochi. In barba alle parole del leader Santori che ha sempre predicato di voler rimanere fuori dalla politica. A palesare il desiderio di far correre i pesciolini in un’unica ... ilgiornale

