Desirée, stuprata e uccisa a 16 anni: “È toccato a noi avvertire la madre” (Di lunedì 20 gennaio 2020) È iniziato da pochi giorni il processo per il drammatico omicidio di Desirée Mariottini, la giovane trovata morta, drogata e violentata in uno stabile a Roma. Per la sua morte sono accusate 4 persone, che ora potrebbero perdere il patrocinio gratuito degli avvocati. La tragica morte di Desirée Mariottini La vicenda di cronaca nera di Desirée Mariottini ha fatto rabbrividere, per via della sua giovane età e della brutalità della sua morte. Desirée è morta il 19 ottobre 2018, quando aveva 16 anni. La madre aveva cercato più volte di farla ricoverare in comunità, ma senza successo. “Il Sert mi ha detto che se lei non voleva non si poteva fare un percorso” ha raccontato Barbara Mariottini.Così, in qualche modo ancora avvolto dal mistero, Desirée si è ritrovata in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo, dove 4 uomini l’avrebbero drogata, violentata a turno e quindi lasciata ... thesocialpost

