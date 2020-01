Checco Zalone battuto dai Me contro Te: ecco chi sono (Di lunedì 20 gennaio 2020) Solo Luì e Sofì sono riusciti a scalzare Checco Zalone dalla vetta del box office. Chi? Massì, dai, i Me contro Te. Niente?! Se non avete figli o nipoti sotto gli otti anni, siete giustificati. Luigi Calagna e Sofia Scalia, questi i loro nomi all’anagrafe, sono i due youtuber del momento. E i numeri del loro primo film, “La Vendetta del Signor S”, lo dimostrano. Nel primo weekend di programmazione la pellicola diretta da Gianluca Leuzzi ha incassato quasi 5 milioni e mezzo con una media incredibile di 9.109 euro su 597 sale. Un risultato inaspettato per i più, assai prevedibile per chi conosce bene i Me contro Te. Fidanzati nella vita e colleghi sul lavoro, Luigi e Sofia hanno 50 anni in due. Meglio di un cartone animato, più di un calciatore o di una popstar: sono loro i nuovi idoli dei bambini. La loro scalata verso il successo è cominciata nel lontano 2014, quasi per gioco, ... ilfattoquotidiano

