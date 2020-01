Calciomercato 20 gennaio: Roma-Politano, si riapre tutto. Inter-Moses, si chiude giovedì. Juventus, Emre Can dice addio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Calciomercato 20 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 20 gennaio. Affari e possibili colpi di scena dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Emre Can dirà addio al club bianconero già a partire dall’attuale sessione di mercato invernale. Il centrocampista tedesco piace particolarmente all’Everton, ma attenzione anche al possibile affondo del Milan. Roma– Dopo … L'articolo Calciomercato 20 gennaio: Roma-Politano, si riapre tutto. Inter-Moses, si chiude giovedì. Juventus, Emre Can dice addio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

