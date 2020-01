Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic “la sua malattia ha stravolto le nostre vite” (Di domenica 19 gennaio 2020) Virginia Mihajlovic la figlia del noto allenatore racconta come è cambiata la tua vita con la malattia del padre La bella Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa ha raccontato tutti i retroscena della malattia del padre. Ha voluto dire a tutti che è stata proprio lei la prima a fare la scoperta e questo ovviamente, ha avuto un peso non ininfluente nella sua vita. La figlia dell’allenatore del Bologna, si è accorta della malattia e ha voluto anche raccontare la sua esperienza nel corso della trasmissione con Silvia Toffanin, Verissimo. Suo padre, Sinisa Mihajlovic, è pronto a condividere col pubblico un momento molto particolare e altrettanto difficile della sua vita. Ha scoperto infatti, la leucemia ed inoltre, anche la voglia di fare questo trapianto di midollo osseo all’ospedale Sant’Orsola. Le cose sembrano andare molto alla grande per l’allenatore che in ... Leggi la notizia su kontrokultura

Virginia Mihajlovic Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Virginia Mihajlovic