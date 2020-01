Vandali e sassate, distrutto l’ascensore della passerella tra Cusano e Cormano (Di domenica 19 gennaio 2020) Ascensore fuori uso perché distrutto dai Vandali tra Cusano Milanino e Cormano. È finito di nuovo nel mirino di ignoti che hanno mandato in frantumi le vetrate. L’assenza di telecamere di video sorveglianza lungo la passerella lascia campo libero ai Vandali sulla passerella che scavalca la ferrovia collegando via Colombo di Cusano Milanino a via Rodari a Cormano. Scritte spray, rifiuti e Vandalismi sono purtroppo all’ordine del giorno. Da qualche ora uno dei due ascensori è fuori servizio perché distrutto dai Vandali. su Il Notiziario. ilnotiziario

