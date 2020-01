Scienze, come una cultura lavorativa “malata” incide sui ricercatori (e la ricerca) – Lo studio (Di domenica 19 gennaio 2020) Ritmi eccessivamente sostenuti, troppa ansia da prestazione, troppa competizione tra colleghi: l’iper-produttività colpisce anche i ricercatori in ambito scientifico, a discapito della ricerca. È questa la conclusione di un sondaggio mondiale condotto dall’ente di beneficenza con sede a Londra, il Wellcome Trust, ripreso anche sul sito dell’autorevole rivista scientifica Nature. Bullismo, molestie e aggressività Su circa 4.300 scienziati intervistati in tutto il mondo (87 Paesi in tutto, ma due terzi sono attivi nel Regno Unito), il 55% dichiara di valutare negativamente la “cultura lavorativa” nell’ambito della ricerca scientifica. Inoltre, un quarto degli intervistati sostiene che il proprio ambiente lavorativo deteriori la qualità della ricerca nel suo complesso, mentre circa il 40% ha detto di essere stati danneggiato a livello ... open.online

