Milan-Udinese 3-2, Rebic stende i friuliani (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Milan vince 3-2 con l'Udinese nei minuti di recupero a San Siro. I rossoneri che si erano sbloccati nella trasferta di Cagliari, dove è andato a segno Ibrahimovic, inseguono la zona Europa League, e riescono a trovare un successo importante contro i friulani che arrivavano da tre vittorie consecutive. Protagonista della sfida Rebic autore della doppietta che ha regalato i tre punti ai rossoneri che salgono così a 28 punti mentre la squadra di Gotti resta a 24. Pochi dubbi per Pioli, costretto a fare a meno degli infortunati Calabria, Musacchio e Calhanoglu, sostituiti da Conti, Kjaer e Bonaventura. Donnarumma recupera ed è regolarmente tra i pali, in avanti confermato il tandem Ibra-Leao. Gotti preferisce Becao a De Maio in difesa e Lasagna a Nestorovski in attacco.L'Udinese passa in vantaggio al 6' con Stryger Larsen: uscita a vuoto di Donnarumma fuori dall'area con il portiere ... Leggi la notizia su ilfogliettone

acmilan : Ante Rebic's first Rossonero brace and Theo's stunner clinch the win against Udinese ?? Read more ????… - Udinese_1896 : 93' Milan in vantaggio con Rebic #MilanUdinese 3-2 #ForzaUdinese - acmilan : ?? It's time to vote for your @emirates MVP from #MilanUdinese on our App! ?? ? -