“Me ne frego”. Gabriel Garko, la confessione arriva inaspettata: chiacchiere a non finire (Di domenica 19 gennaio 2020) Di recente Gabriel Garko è stato ospite di Pierluigi Diaco a ‘Io e te’ su Rai Uno. Questa è stata una buona occasione che l’attore ha saputo cogliere per potersi raccontare. Effettivamente molti avranno già notato quanto l’atteggiamento di Garko si sia modificato: l’attore appare molto più aperto e predisposto a entrare nel merito di argomenti che mai avrebbe affrontato con così tanta disinvoltura. Il suo è stato un lungo percorso di riscoperta, che gli ha permesso si svincolarsi dall’immagine di ‘Garko’, per riaccogliere più quella di ‘Dario’. Dalle sue stesse parole, il pubblico ha avuto modo di apprendere molto: “Ad un certo punto della mia carriera ho capito che era giusto fregarsene del giudizio della gente e che in ogni caso avrei detto quello che penso veramente. L’analisi mi ha aiutato, però come ha detto il mio stesso analista, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ng_someone : @HugoArmxs Hahahahaha hahah yo solo vi una luz que me fregó la foto hahaha - Moon_child1982 : @TheFranisher Quella sono che me frego di tutto! ??? - Robic_Escapist : Come avevo pur spoilerato, nuova icona di twitter, rielaborazione sul tema 'fuc walked so me me frego could run'//… -