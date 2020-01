Matteo Salvini | “La Lega non è razzista Io Premier? Riconoscerò Gerusalemme capitale di

Matteo Salvini : "Con me premier - Gerusalemme sarà capitale d'Israele" : Se diventerà premier, Matteo Salvini riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele. Lo ha detto lo stesso segretario della Lega in un’intervista oggi al giornale ‘Israel Ha-Yom’ nella quale ha chiesto che la Ue “vieti” il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. Pochi giorni dopo il convegno al Senato sull’antisemitismo, Salvini ha ribadito al giornale - considerato vicino al premier Benyamin ...

Matteo Salvini a Maranello con la Borgonzoni : "In Emilia Romagna non si vota - si fa una scelta di vita" : Mancava solo lo champagne, che Matteo Salvini però spera di poter stappare tra una settimana, nella notte tra domenica e lunedì, per brindare alla vittoria in Emilia-Romagna di Lucia Borgonzoni. Bollicine a parte, il leader della Lega si è presentato sul palco di piazza della Libertà, a Maranello -

Giovanni Floris - “La sconfitta in Emilia Romagna sarebbe la seconda sconfitta personale per Matteo Salvini dopo quella di agosto scorso” : A Tagadà su La7 Giovanni Floris ha fatto un’analisi sul prossimo voto che si avrà in Emilia Romagna. Secondo il noto giornalista, intervistato da Tiziana Panella, una sconfitta di Matteo Salvini sarebbe una sconfitta personale per il leader della Lega dopo quella di agosto scorso quando decise di far cadere il governo di Conte e l’alleanza con i grillini. Giovanni Floris ha detto che: “In Emilia i rischi non sono solo per Matteo ...

Matteo Salvini : "Io e la presidente Elisabetta Casellati? Vero - ci siamo visti. Ma per parlare di altro" : Per Matteo Salvini i fatti della Gregoretti su cui lunedì dovrà votare la Giunta delle immunità del Senato, sono una "grande vergogna. Per l'enorme spreco di denaro pubblico Io sono andato a trovare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, con cui ho parlato della giustizia vera, dei sequestri

Bibbiano - Sardine e Lega si contendono la piazza. Mattia Santori : "Rinunciamo se lo fa prima Matteo Salvini" : La Lega di Matteo Salvini sarà a Bibbiano il 23 gennaio per il comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. La piazza di fronte al municipio del comune reggiano è però teatro di scontro, perché anche le Sardine stanno organizzando una manifestazione per la stessa

Virginia Raggi contro Matteo Salvini : “Hai stancato con le buffonate. Lavora!” : Nuova puntata dello scontro ormai quotidiano tra Salvini e Raggi. La sindaca replica al leader della Lega che aveva polemizzato sulla scelta di fermare tutti i veicoli Diesel come misura per contenere l'inquinamento dell'aria: "L'incredibile Raggi ferma pure le automobili. Salviamo Roma e i Romani da questi incapaci!!!".Continua a leggere

Bruno Vespa : la guerra di posizione del centrosinistra per fermare Matteo Salvini : Questo governo fa e farà di tutto per sbarazzarsi di Matteo Salvini. Da quando al leader della Lega "non è riuscita la guerra lampo d'agosto (crisi/elezioni/vittoria/governo), il centrosinistra", infatti, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "sta provando a inchiodarlo in una lunga gu

Bibbiano - le sardine costrette a lasciare la piazza a Matteo Salvini : "Ma risponderemo con le persone" : La piazza di Bibbiano andrà a Matteo Salvini. Ad annunciarlo sono state le sardine, che hanno incontrato i dirigenti della Questura della cittadina in provincia di Reggio Emilia dove il 23 gennaio la Lega ha in programma il comizio di chiusura per la campagna elettorale delle regionali in Emilia Rom

Laura Boldrini durissimo attacco a Matteo Salvini “E’ il re dei bulli - il maestro dell’odio” : La telenovela tra Laura Boldrini contro Matteo Salvini è all’ennesima puntata. A Diritto e Rovescio nella serata di ieri su rete 4 è stata ospite l’ex Presidente delle Camera dei deputati. Laura Boldrini è ritornata nel Pd dopo aver fatto parte del gruppo di parlamentari che aveva creato un nuovo partito a sinistra “Liberi e Uguali”. Laura Boldrini ha subito attaccato Matteo Salvini. “Matteo Salvini ha fatto dell’odio la ...

Mattia Santori leader delle Sardine “Comunque vada il 26 gennaio ci leveremo Matteo Salvini dalle scatole!” : La data del prossimo incontro del Movimento delle Sardine è il 19 gennaio a Bologna. Secondo Mattia Santori sarà un successo. Interverranno più di 70 mila persone e sono stati raccolti per la manifestazione 71 mila euro. Sarà una manifestazione che prevederà l’esibizione di cantanti di successo che hanno già dato il loro assenso. Si tratta degli Afterhours, i Subsonica, i Marrakash, e anche la Bandabard. Mattia Santori parla del futuro ...

Velardi - "il voto in Emilia non cambia nulla. Matteo Salvini continuerà a non toccare palla anche se vince" : "Il no della Consulta al quesito sul maggioritario della Lega è la seconda scoppola politica che si becca Matteo Salvini da quando ha fatto l' errore di far cadere il governo Conte I. E la prossima settimana prenderà la terza in Emilia (anche se dovesse vincere!). È su un' autostrada si, ma cieca, s

Bibbiano - la Questura chiede alle Sardine di lasciare la piazza a Matteo Salvini : Potrebbe essere la Lega di Matteo Salvini a spuntarla sul movimento delle Sardine per l'utilizzo della piazza di Bibbiano per il 23 gennaio prossimo, anche se a prenotare per primi quella piazza simbolo erano stati proprio Mattia Santori e gli altri leader delle Sardine.Quella piazza sembra di vitale importanza per la campagna elettorale di Matteo Salvini, che sui fatti di Bibbiano e gli affidi illeciti della Val D'Enza ha basato gran parte ...

Matteo Salvini : "Ho incontrato la Casellati - ma per parlare di antisemitismo" : “E’ un’assurdità. Io credo che la cosa più squallida di questi giorni è la vergogna che provano il Pd e il M5s: vogliono mandarmi a processo ma sanno che è senza senso e dunque vorrebbero farlo dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. E se la prendono con la presidente”. A dirlo, riferendosi tra l’altro al voto espresso ieri in giunta del Regolamento dalla presidente del Senato ...

Per Matteo Salvini il revenge porn è una “scelta sessuale” : Matteo Salvini difende il candidato della Lega in Calabria, finito su tutti i giornali per il video dalla vasca da bagno in cui salutava gli amici della chat 'revenge porn'. "Che problema c’è a stare in vasca da bagno e bersi un rum? Non è reato": peccato che il revenge porn però lo sia. Un elemento che il segretario del Carroccio dimentica di menzionare, definendolo piuttosto una "scelta sessuale".Continua a leggere