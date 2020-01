Lutto per Umberto Tozzi, è morta l’ex moglie: il corpo rinvenuto in casa dopo giorni (Di domenica 19 gennaio 2020) Erano giorni che l’ex moglie di Umberto Tozzi non dava sue notizie, non era tornata al lavoro dopo le festività; l’hanno trovata senza vita nella sua casa. l’ex moglie di Tozzi, Serafina Scalò, aveva 63 anni, dal matrimonio con il cantante era nato il loto primo figlio, Nicola Armando. E’ stato Il Messaggero Veneto a dare per primo la notizia della sua scomparsa. Le dinamiche del ritrovamento del cadavere, se possibile, rendono tutto ancora più triste. Il corpo della signora Serafina è stato ritrovato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, loro con l’aiuto dei vigili del fuoco sono entrati nella casa da cui purtroppo la Scalò non era più uscita. Sono stati i suoi colleghi a lanciare l’allarme, da giorni non dava sue notizie, non era tornata al suo posto di lavoro, tutti erano preoccupati del suo silenzio. Lavorava come collaboratrice scolastica all’Istituto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

