Libia, Conte incontra il segretario dell’Onu: «Italia pronta a dare il suo contributo per la pace» – Il video (Di domenica 19 gennaio 2020) A margine della conferenza sulla Libia di Berlino, il premier Italiano Giuseppe Conte ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese António Guterres. Più in là nella giornata, il primo ministro ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato americano Mike Pompeo. «Dopo la Conferenza di oggi si porrà sicuramente un problema di una forza che possa assicurare le operazioni di pace e monitoraggio», ha detto Conte ai giornalisti. «Ne ho parlato con Guterres, l’Italia è disponibile a dare il suo contributo». L’idea di avviare una missione di peacekeeping in Libia era circolata già nei giorni precedenti al summit berlinese. Oltre che con L’Italia è già presente sul territorio con le forze della Marina e con la missione Miasit di Misurata, con la funzione di assistenza e supporto. L’idea potrebbe essere quella di rivedere il compito e ... Leggi la notizia su open.online

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, domenica 19 gennaio, parteciperà alla Conferenza di Berlino sulla Libia pres… - matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… - RaiNews : Oggi a Berlino la conferenza di pace per la #Libia . #Sarraj e #Haftar sono entrambi arrivati ieri nella capitale t… -