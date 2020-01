Fra Craxi e Berlinguer ancora un "grazie no" (Di domenica 19 gennaio 2020) “Non mi sento di iscrivermi alla mozione ‘Craxi ebbe ragione, Berlinguer ebbe torto’ perché non lo penso”. Se c’era da scoprire cosa ancora cova a sinistra, al di là della retorica, o delle strumentalizzazioni di parte, sotto le ceneri della commemorazione del ventennale della morte di Bettino Craxi, non c’è migliore frase che quella pronunciata dal dem Gianni Cuperlo a Mezz’ora in più per capirlo. Perché va bene la riscoperta e l’attualità - più che rivalutazione, dibattito ancora aperto - del Craxi politico, va bene il film di Gianni Amelio, il grande Favino, e la restituzione degli onori all’uomo, alle sue grandezze e alle sue miserie (o debolezze), ma il nucleo nero e doloroso del discorso intorno alla fine di Bettino Craxi è nel durissimo conflitto tra le due sinistre, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

