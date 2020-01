Forte scossa di terremoto in Piemonte. Tremano Alba e le Langhe (Di domenica 19 gennaio 2020) La provincia di Cuneo si sveglia all’Alba per una Forte scossa di terremoto che ha investito le Langhe e tutta la zona dei vini. Paura e gente in strada. La terra trema in Piemonte. Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 3,1 della scala Richter,si è verificata alle 6.22 nelle Langhe. La terra ha tremato … L'articolo Forte scossa di terremoto in Piemonte. Tremano Alba e le Langhe proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

emergenzavvf : #15gennaio 1968, una forte scossa di terremoto colpì la Sicilia occidentale provocando la morte di 249 persone. 700… - blesscoldplay : 3 anni fa oggi ci fu un'altra scossa di forte intensità nel centro italia ed io ero lì. Non dimentico. Non dimentic… - zazoomnews : Forte scossa di Terremoto in provincia di Cosenza Papasidero - #Forte #scossa #Terremoto #provincia -