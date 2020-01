Diretta Ternana Rende/ Streaming video tv: gli umbri sognano la vetta, Serie C, (Di domenica 19 gennaio 2020) Diretta Ternana Rende: Streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live della ventiduesima giornata del campionato di Serie C Leggi la notizia su ilsussidiario

Tommy_Moroni : E anche il Capitano ROMANO MARINAI in diretta telefonica!!! Emozioni in rossoverde!!! ???? MARTEDI' ore 18.00 alla s… - infoitsport : Diretta/ Potenza Ternana (risultato finale 0-1) streaming tv: decide Vantaggiato! - FilipponiFra : Ternana corsara a Potenza per uno a zero -