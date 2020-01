Calciomercato Milan, che affare con la Juve: pronto a lasciare Torino (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Calciomercato del Milan si infiamma: si pensa ad un affare con la Juventus. Il giocatore bianconero sempre più vicino all’addio Non basta l’arrivo di Ibrahimovic. Il Milan vuole tornare grande e sta facendo di tutto per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, per tentare la clamorosa rimonta in classifica verso le zone … L'articolo Calciomercato Milan, che affare con la Juve: pronto a lasciare Torino proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Milan, contatti continui per Under: gli aggiornamenti ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez va in Turchia: è fatta con il #Fenerbahce - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, piace #Olmo per l’estate. Contatti con gli agenti: -