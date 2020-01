Auto green, Fca prova il recupero Mossa prima della fusione con Psa (Di domenica 19 gennaio 2020) Fiat Chrysler Automobiles, si fa presto a dire Auto elettrica. Il business ancora per molti anni richiederà ingenti investimenti e non produrrà utili signficativi, per questo Sergio Marchionne è sempre rimasto scettico anche a costo di far accumulare un gap al gruppo italoamericano rispetto ai principali concorrenti mondiali. Ora un'intesa con Hon Hai Precision Industry (Foxconn) servirà a provare a colmare il gap, visto l'accelerazione che il settore sta vivendo e i limiti sempre più stringenti in tema "green" in Europa. John Elkann e Mike Manley sanno bene che per bruciare le tappe non ci si può accontentare dell'integrazione con Psa (che finora ha prodotto Auto elettriche solo di piccola cilindrata), tanto meno fare da soli (specie dopo la vendita di Magneti Marelli). Chissà che la Mossa non serva dunque anche ... Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Auto green, Fca prova il recupero Mossa prima della fusione con Psa - albyfloyd : @CinziaSally - NotessRenting : Il cliente-tipo privato del noleggio a lungo termine è uomo (52%), mediamente più giovane, più informato e benestan… -