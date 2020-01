Andrea Vianello torna in tv dopo l’ictus: “Sembra la mia prima volta. Non pensavo che sarebbe più successo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Un lunghissimo applauso ha accolto Andrea Vianello, il giornalista ex direttore di Rai3 colpito da un ictus lo scorso febbraio, nel suo ritorno in uno studio televisivo. Vianello sabato 18 gennaio è stato ospite del programma di Massimo Gramellini, Le Parole della settimana, nella serata del terzo canale. “Sembra la mia prima volta, anzi, neanche la prima volta che sono entrato in uno studio ero così emozionato – ha esordito Vianello accolto dal pubblico in piedi – Non pensavo che potesse più succedere“. dopo l’operazione, per un anno Vianello è stato lontano da radio e televisione. “L’ictus arriva come una botta, come un fulmine”, ha detto ricordando l’esperienza. Sui social ha poi ringraziato il pubblico e i colleghi per tutti i messaggi di solidarietà arrivati in serata. tornare in tv è stato incredibilmente emozionante. Grazie a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

