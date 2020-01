Sparatoria nello Utah, possibile strage di famiglia: 4 morti e un ferito (Di sabato 18 gennaio 2020) strage di famiglia negli Usa: una Sparatoria è avvenuta intorno alle 2 del mattino (ora italiana) in una casa di Grantsville, nello stato dello Utah. Quattro persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita da alcuni colpi di arma da fuoco. La Polizia della Cnn, però, ha precisato che il killer è stato arrestato. Secondo il capo di Polizia Rhonda Fields, inoltre, ci sarebbe un unico assalitore e la città dovrebbe essere già fuori pericolo. Non sono ancora state diffuse le generalità delle vittime. Sparatoria nello Utah: 4 morti Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio si è verificata una Sparatoria in un’abitazione a Grantsville, alle porte di Salt Lake City, capitale dello Utah. Un primo bilancio vede la morte di quattro persone e il ferimento di una quinta, colpita da un’arma da fuoco. Inoltre, da quanto si apprende, pare che si tratti di vittime appartenenti ... Leggi la notizia su notizie

