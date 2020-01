Scafati, multe ai clienti: commercianti contro Vigili urbani (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoScafati (Sa) – “Dopo la protesta con i lumini davanti le attività commerciali siamo finiti nel mirino della polizia municipale”. Questa la denuncia di Vincenzo D’Aragona (foto), presidente dell’associazione dei negozianti ‘Scafati Cresce’. D’Aragona fa quindi riferimento ad un episodio tutto da verificare: “A qualcuno non ha fatto piacere la nostra presa di posizione sulla polizia municipale che continua a tartassare i nostri clienti, facendoli scappare dalle nostre attività commerciali. Lo dimostrano anche immagini eloquenti, come quella di un’auto parcheggiata sulle strisce blu con tanto di sosta pagata e comunque multata dagli agenti della polizia locale (foto in alto)“. Ancora: “In questi giorni sento tanti consiglieri comunali esprimersi sulla vicenda parcheggi. Credo che si debbano ... Leggi la notizia su anteprima24

agro24tw : Scafati. Il funerale del commercio: ira contro rifiuti e multe - pricut : SCAFATI, PIOGGIA DI MULTE PER I CLIENTI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, SCOPPIA LA RIVOLTA DEI COMMERCIANTI. LUMINI DA… - Golfonetwork : Pioggia di multe per i clienti delle attività commerciali di Scafati -