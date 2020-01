Sardine, parla Sergio il ragazzo dislessico deriso da Salvini: “A causa delle minacce ricevute mi è stato consigliato di non lavorare più” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Sorridiamo davanti all’ennesimo caso in cui ci sarebbe da piangere. Sergio ha 21 anni e un lavoro che rischia di perdere a causa delle solite buffonate di Salvini, che scatenano l’odio”. Così Mattia Santori, leader delle Sardine in un video pubblicato su Facebook alla vigilia della piazza di Bologna. Poi, la parola passa a Sergio Echamanov, il ragazzo che a causa della sua dislessia è stato preso di mira da Matteo Salvini sui suoi account social: “A causa delle minacce che ho ricevuto mi è stato consigliato di non lavorare più, anche dal mio avvocato. È un periodo un po’ difficile, ma le Sardine mi stanno aiutando tanto. Ci vediamo il 19 gennaio in piazza”. L'articolo Sardine, parla Sergio il ragazzo dislessico deriso da Salvini: “A causa delle minacce ricevute mi è stato consigliato di non lavorare più” proviene da Il Fatto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

