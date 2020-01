Sardine e Lega a Bibbiano, i sindaci: “Chiediamo un passo indietro” (Di sabato 18 gennaio 2020) Le Sardine avevano “prenotato” la piazza di Bibbiano in Emilia Romagna per un ultimo raduno fissato il 23 gennaio 2020, ma il questore ha chiesto un passo indietro. Infatti, il 14 gennaio scorso, il movimento di Santori si era rivolto al responsabile locale per organizzare un flash mob anti-sovranista. Ma la decisione del questore riguarda questione elettorale. In vista delle regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio è bene, secondo il questore, cedere la piazza a coloro che devono sostenere una campagna elettorale. Dunque, Bibbiano è stata assegnata alla Lega. Bibbiano, scontro Sardine-Lega Il questore dell’Emilia Romagna ha assegnato la piazza di Bibbiano per il 23 gennaio alla Lega nonostante le Sardine l’avessero “prenotata” per prime. Infatti, Mattia Santori si era rivolto al responsabile il 14 gennaio scorso e aveva ricevuto l’ok. Il ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : La #Lega e le '#Sardine' si contendono la piazza di #Bibbiano Hanno prenotato lo stesso luogo per il 23 gennaio… - agorarai : #Sardine e linguaggio sui social 'non è che se uno è un ex ministro deve prendere insulti e stare zitto' @giamma71… - LaStampa : “Purtroppo non sono io ad aver creato le sardine, ma è per questo che la Lega vuole prendere l’Emilia: perché è lab… -