Rugby, Zebre raggiunte a tempo scaduto da Bristol, salutano la Challenge Cup con un pareggio (Di sabato 18 gennaio 2020) Match pesantemente condizionato dallo stato del campo di Parma, con le Zebre che hanno sfidato i Bristol nell’ultimo turno di Challenge Cup, con la partita che si conclude in parità 7-7. Un match non spettacolare, con gli inglesi a fare principalmente il gioco, ma le Zebre a portarsi avanti con Jimmy Tuivaiti sul finire del primo tempo. Serve una meta a tempo scaduto, e complici le scelte dell’arbitro Charabas, per regalare ai Bears il pareggio. In uno stadio Lanfranchi sempre al limite della praticabilità partono meglio i Bristol Bears, che nel primo tempo fanno di fatto la partita. Giocano veloci gli inglesi che provano a segnare alla bandierina con un calcio-passaggio non controllato, mentre l’indisciplina obbliga le Zebre a difendere costantemente. Possesso sempre per Bristol che attacca alla mano ma tiene la linea di difesa italiana, mentre al 25′ ... Leggi la notizia su oasport

