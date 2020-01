Repubblica: San Paolo in stile inglese, dopo il restyling anche la sicurezza (Di sabato 18 gennaio 2020) Continua lo sciopero delle curve che disertano il San Paolo in aperta protesta con il regolamento d’uso dell’impianto che, a dire loro, gli impedisce di tifare come vorrebbero. Il Napoli non ammette deroghe, ha deciso che non vuole tornare indietro e vuole trasformare il San Paolo sul modello degli stadi inglesi, scrive oggi Repubblica «Siamo per il rispetto delle leggi e abbiamo ascoltato la richiesta di sicurezza della maggioranza dei nostri tifosi – chiarisce il dirigente Alessandro Formisano – Non c’è alcuna volontà persecutoria e auspichiamo il ritorno di tutti, purché le regole della convivenza civile vengano sempre rispettate» anche se questa situazione ha portato il San Paolo ad essere sempre più vuoto, solo 25 tagliandi venduti per la gara di questa sera contro la Fiorentina, e De Laurentiis a rimetterci un po’ di soldi in incassi. Il San Paolo ... Leggi la notizia su ilnapolista

