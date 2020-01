Palazzo Mosti, crisi in vista? Mastella: “Dopo Mattarella deciderò cosa fare” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ un periodo di grandi rimescolamento presso il comune di Benevento. Gruppi che si organizzano, maggioranza che perde pezzi e minoranza che si sfrega le mani. Tante dichiarazioni, parole, spiegazioni delle proprie scelte. In tutto ciò mancava il punto di vista di chi è stato messo più volte sotto accusa, il sindaco Mastella. E puntuale è arrivata la sua risposta. “Vedo nella mia maggioranza, quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia nella mia persona, cose che non mi convincono. Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere qualche problema alla città. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio. Dopo la visita del Presidente Mattarella, che su mio invito e della università verrà a Benevento, prenderò le mie ... Leggi la notizia su anteprima24

