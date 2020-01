PAGELLE Lazio Sampdoria: Immobile superbo, difesa doriana da brividi VOTI (Di sabato 18 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Sampdoria Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Sampdoria, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Chabot VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 7 (66’ Vavro 6), Radu 6.5 (48’ Bastos 6.5); Lazzari 6.5, Milinkovic 6.5, Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Jony 6.5; Caicedo 7 (57’ Adekanye 6.5), Immobile 8. All. Inzaghi 7. Sampdoria (4-3-1-2): Audero 4.5; Bereszynski 4.5, Chabot 4, Colley 4.5, Murru 4.5 (66’ Augello 5); Thorsby 5.5, Vieira 5.5, Linetty 6; Jankto 5.5 (46′ Ekdal 5); Caprari 5, Gabbiadini 5. All. Ranieri 4.5. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

it_samp : #LazioSamp 5 - 1: partita da dimenticare e archiviare subito. Servono rinforzi. Le pagelle - sportli26181512 : #Lazio #Sampdoria Lazio-Sampdoria 5-1: Caicedo gol ma è Immobile show, pagelle top per il bomber: Caicedo apre il t… - clubdoria46 : Le pagelle: Colley e Chabot malissimo, Gabbia e Caprari assenti! -