McGregor-Cerrone oggi: programma, orario d’inizio, tv e streaming. Come vedere il ritorno di Conor in MMA (Di sabato 18 gennaio 2020) Stanotte (attorno alle ore 04.00 italiane) Conor McGregor affronterà Donald Cerrone in uno degli incontri più attesi della stagione di MMA. La T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada USA) aprirà le proprie porte per ospitare UFC 246, il celeberrimo evento di arti marziali miste che inchioderà davanti al teleschermo tantissimi appassionati di questo sport. Il ritorno sull’ottagono dell’irlandese, uno dei volti simbolo delle MMA, è attesissimo: dopo quasi due anni di inattività in seguito alla squalifica per i tafferugli dopo l’ultimo match contro Khabib Nurmagomedov lo rivedremo in azione. McGregor incrocerà lo statunitense di origini italiane che ha vinto 23 incontri nel circuito e che sarà sicuramente un avversario molto ostico anche se è reduce da due sconfitte. La contesa sarà il piatto forte di UFC 246 e frutterà 80 milioni di dollari. Con DAZN segui McGregor-Cerrone ... Leggi la notizia su oasport

