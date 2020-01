Lutto per Umberto Tozzi: “E’ stata trovata morta”. Ecco cos’è successo (Di sabato 18 gennaio 2020) E’ morta Serafina Scialò, classe 1956, ex compagna del cantante Umberto Tozzi. La donna -così come riportato dal Messaggero Veneto- collaboratrice scolastica, era irreperibile da giorni. All’Educandato Uccellis di Udine, istituto presso il quale lavorava, non avendo più sue notizie da molto e non vedendola ritornare al lavoro dopo le festività natalizie, è scattata la preoccupazione. (Continua…) Per questo sono state allertate le Forze dell’Ordine. Da qui la triste scoperta. Il cadavere è stato ritrovato dai Carabinieri nella sua abitazione il 17 gennaio, e ad oggi non sono ancora stati resi noti i motivi del decesso. Morta l’ex moglie di Umberto Tozzi – Serafina Scialò aveva avuto una lunga relazione con l’artista Umberto Tozzi, un legame dal quale era nato anche un figlio, Nicola Armando. (Continua…) La coppia è stata sposata per molti anni. ... Leggi la notizia su howtodofor

