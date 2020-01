Lazio, e chi ti ferma più! 5-1 alla Samp (Di sabato 18 gennaio 2020) Lazio, e chi ti ferma più! 5-1 alla Samp – La Samp non era la squadra giusta per fermare la Lazio, è vero. Ma la domanda “e chi ti ferma più?” è corretta, dopo undici vittorie consecutive, non siete d’accordo? Undicesima vittoria consecutiva, tre gol e un assist di Immobile, Caicedo che non aspetta più gli ultimi momenti della partita, la “zona Lazio”, ma approfitta subito, al 7’ del primo tempo, di un assist di Immobile per mettere la sua firma al gol che apre la goleada biancoceleste, e Immobile che ne fa tre e si porta il pallone a casa, e Bastos che ricorda ai tifosi dell’Olimpico che lui, difensore ormai collaudato, ha il vizio del gol ogni volta che gli capita l’occasione. Che volete di più? La Sampdoria è partita rassegnata, e rassegnata è stata per tutta la partita, salvo il lampo del brillante Linetty che, ormai sul 5 a 0, al 70’ ha infilato alle spalle di Strakosha il ... Leggi la notizia su romadailynews

