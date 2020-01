Il vulcano Taal continua ad emettere cenere: Filippine ancora in allerta nonostante l’apparente tregua [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Il vulcano Taal nelle Filippine ha continuato ad emettere nubi di cenere anche oggi, lasciando ancora la minaccia di un’altra eruzione (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La cenere e le esplosioni di vapore sono diventate più deboli a 7 giorni dall’eruzione del 12 gennaio. nonostante l’apparente pausa, alcuni fattori, come i continui terremoti vulcanici, il prosciugamento del lago del cratere e altri segnali, indicano che il magma si sta muovendo al di sotto dell’edifcio, ha affermato Maria Antonia Bornas, di PHIVOLCS (Istituto di vulcanologia e Sismologia delle Filippine). Il livello di allerta per il vulcano rimane di 4 su una scala di 5, che indica che un’eruzione esplosiva pericolosa è possibile nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle aree a rischio. L’esercito e la polizia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

