Il garante multa Eni Gas e Luce per contratti e promozioni illecite (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Autorità garante della privacy ha deciso di applicare sanzioni per 11, 5 milioni ad Eni Gas e Luce, ipotizzando trattamenti illeciti di dati personali nell’ambito di attività promozionali, e attivazione di contratti non richiesti. Racconta La Stampa che su Eni Gas e Luce il garante della privacy è stato durissimo, valutando alla Luce dei parametri indicati nel Regolamento Ue. La prima sanzione di 8, 5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling: ovvero, telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni. Il garante, inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list provider (i fornitori di numeri di telefono) senza che questi ultimi ... Leggi la notizia su nextquotidiano

fattoquotidiano : Eni, multa di 11,5 milioni dal Garante per la Privacy: violazioni nel telemarketing e contratti non richiesti per g… - Noovyis : (Il garante multa Eni Gas e Luce per contratti e promozioni illecite) Playhitmusic - - CyberTeamClub : La prima maxi-multa per violazione GDPR. 11,5 milioni dal Garante privacy a Eni Gas e Luce -