Bibbiano, Sardine e Lega si contendono la piazza. Mattia Santori: "Rinunciamo se lo fa prima Matteo Salvini" (Di sabato 18 gennaio 2020) La Lega di Matteo Salvini sarà a Bibbiano il 23 gennaio per il comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. La piazza di fronte al municipio del comune reggiano è però teatro di scontro, perché anche le Sardine stanno organizzando una manifestazione per la stessa Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : ?? ROBA DA MATTI! UNA DELLE INDAGATE DI BIBBIANO È GRANDE FAN DELLE SARDINE E OFFRE LORO CASA SUA!!! Ora forse cap… - SkyTG24 : 'A #Bibbiano è successa una cosa molto interessante, cioè si è dimostrato ancora una volta che le #sardine sono mol… - repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini -