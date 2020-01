Uomini e Donne Anticipazioni 17 gennaio | Giulio annuncia la scelta | Trono Classico

Uomini e Donne - anticipazioni 17 gennaio : l’annuncio di Giulio Raselli : Secondo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono classico di U&D Dopo la puntata movimentata di ieri pomeriggio, oggi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori avranno la possibilità di vedere il secondo ed ultimo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne. In studio troveremo per l’ultima volta Giulio Raselli che lunedì sceglierà in diretta tra Giovanna e Giulia. Ma ci saranno anche Carlo che ha avuto una ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : nuovo cavaliere per Gemma Galgani : Gemma Galgani di Uomini e Donne Over: arriva un nuovo cavaliere a corteggiarla Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E ovviamente anche stavolta a far molto discutere è stata Gemma Galgani, la quale non si è ancora ripresa dopo la rottura con cavaliere Marcello. Ma ecco arrivare il colpo di scena che ha fatto tornare il sorriso alla dama di origini torinesi. Cos’è successo? Come riportato dal blog ...

Giulio Raselli ultimo momento di gloria | Anticipazioni Uomini e Donne : Sembra essere arrivato per Giulio Raselli l’ultimo momento di gloria nello studio di Uomini e Donne. La scelta ormai vicinissima gli da ancora pochi giorni per scegliere quale delle due corteggiatrici fa più al caso suo. Ecco cosa vedremo nella puntata di domani. Nella puntata che vedremo domani finalmente Giulio Raselli farà il grande annuncio, […] L'articolo Giulio Raselli ultimo momento di gloria | Anticipazioni Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - panico in studio - Lorenzo Riccardi perde la testa : Uomini e Donne, panico in studio, Lorenzo Riccardi perde la testa. Lite furiosa durante la puntata di questo pomeriggio tra l’ex tronista, e ora opinionista del programma, e Carlo Pietropoli. Non è riuscito a mantenere la pazienza. Così durante la messa in onda della puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si è […] L'articolo Uomini e Donne, panico in studio, Lorenzo Riccardi perde la testa è apparso prima ...

Juan Luis non si rassegna all’addio | Messaggio contro Uomini e Donne : Juan Luis non si rassegna all’addio che gli ha riservato lo studio di Maria De Filippi tanto da, lanciare un Messaggio chiaro contro Uomini e Donne. Il cavaliere sembrerebbe non aver preso bene il comportamento della padrona di casa e della redazione, che dopo le tantissime segnalazioni gli ha chiesto gentilmente di abbandonare il programma. […] L'articolo Juan Luis non si rassegna all’addio | Messaggio contro Uomini e Donne ...

Andrea e Teresa - lui quasi in lacrime : a Uomini e Donne il grande cambiamento : Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella ospiti in studio Nel bel mezzo della puntata di oggi sono arrivati loro due a Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Il racconto del loro amore sarà stato senz’altro commovente per i fan che hanno potuto avere un’ulteriore testimonianza di come la coppia […] L'articolo Andrea e Teresa, lui quasi in lacrime: a Uomini e Donne il grande cambiamento proviene da Gossip ...

Ida Platano con l'abito da sposa/ Nozze con Riccardo in estate? - Uomini e Donne - : Ida Platano pubblica delle storie in cui indossa l'abito da sposa: Nozze in estate per l'ex Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri?

Uomini e Donne News Veronica e Zarino pronti per un bebè? La risposta : Uomini e Donne News Veronica e Alessandro, come procede la love story: “Difficile è quando si devono superare le montagne”. La Burchielli a ruota libera: “Mi darebbe la luna”. Un bebè? La risposta Come stanno Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? Benone. Le tempeste di Uomini e Donne e le relative polemiche scaturite ai tempi delle […] L'articolo Uomini e Donne News Veronica e Zarino pronti per un bebè? La ...

Uomini e Donne - caos scelta Giulio : c’entrano le famiglie - Sperti convinto “Pretesti” : Giulio Raselli scelta: puntata movimentata a Uomini e Donne Oggi puntatona su Giulio Raselli, e vien da dire “finalmente”, visto che il trono dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià finora è stato ai limiti dell’incomprensibile e del soporifero. Non a causa del tronista, che comunque ha un bel caratterino, ma per una serie di circostanze che […] L'articolo Uomini e Donne, caos scelta Giulio: c’entrano le ...

Gossip News : A “Uomini e Donne” si sfiora la rissa - Amadeus nella bufera : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della lite furiosa tra tronista e opinionista, di Amadeus e le critiche su Sanremo2020, Hugh Grant si schiera con Harry e Meghan e del Grande Fratello Vip. UOMINI E DONNE: Durante la puntata odierna di “Uomini e Donne” abbiamo assistito a una lite super trash che non fa certamente onore ai due giovani ...

Lorenzo Riccardi perde la pazienza e fa a botte | Panico a Uomini e Donne : Nella puntata di oggi Lorenzo Riccardi perde proprio la pazienza e fa a botte con Carlo Pietropoli. I due sembrano proprio pensarla in maniera diverso su ogni argomento, soprattutto quello che riguarda il comportarsi con le corteggiatrici. A Uomini e Donne sembra essere scoppiato il Panico, cosa sta succedendo? Lorenzo Riccardi prima corteggiatore, poi tronista […] L'articolo Lorenzo Riccardi perde la pazienza e fa a botte | Panico a ...

Carlo Pietropoli attaccato da Lorenzo Riccardi : è scontro a Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi, Carlo Pietropoli tratta male una corteggiatrice: interviene Lorenzo Riccardi La puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne è stata pregna di polemiche. Cos’è successo? C’è stato un clamoroso scontro tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi. Difatti quest’ultimo, dopo aver visto il tronista trattare male una delle sue corteggiatrici, è andato su tutte le furie, attaccandolo duramente: “Ma ...

Giovanna diventa furba | Dietrofront alla conquista del trono di Uomini e Donne : A pochi giorni dalla scelta di Giulio Raselli, Giovanna Abate diventa furba e fa Dietrofront, ma poi ci ricasca. Scopriamo la quiete prima della tempesta: cosa è successo nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Mancano pochi giorni alla scelta di Giulio Raselli, che sarà lunedì prossimo, in diretta su Canale 5. La puntata […] L'articolo Giovanna diventa furba | Dietrofront alla conquista del trono di Uomini e Donne proviene da ...

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne - nuova ‘assunzione’ a C’è Posta per te. : Gemma Galgani sarebbe stanca di Uomini e Donne ed avrebbe in procinto grandi novità. La dama da sempre innamorata dell’amore pare voglia voltare pagina, ma per quale motivo? Come tutti sanno per la torinese gli ultimi mesi all’interno del programma sono stati molto difficili. Dopo essere ritornata a settembre chiudendo la conoscenza con Mario, Gemma ha frequentato prima Juan Pierre e di recente Juan Luis. Purtroppo con nessuno dei due ha ...