Torre del Greco, raid notturno per portare via il bancomat (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ladri in azione nella notte per portare via il bancomat dalla filiale Unicredit di via Vittorio Veneto di Torre del Greco. La banca è stata seriamente danneggiata al portone d’ingresso ma fortunatamente i banditi non sono riusciti a portare a segno il colpo. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata un’azione studiata e programmata da parte di un gruppo di malviventi che nella notte hanno provato a scardinare il bancomat con l’obiettivo di portare via la cassa e il suo contenuto. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha messo però in fuga i ladri prima che potessero ultimare l’operazione. Sono ora al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di dare un volto e un nome agli autori del raid. L'articolo Torre del Greco, raid ... Leggi la notizia su anteprima24

IamCALCIO : A Torre del Grifo arriva la Torpedo Mosca - pdmilano7 : Giovedi sera (ieri) primo coordinamento del circolo PD Pio La Torre #SanSiro @lafabbri - giorgiosanzone : RT @CislPaTp: #CittadinanzaAttiva si terrà il prossimo mercoledì 22 gennaio dalle 16,30 l'iniziativa del Centro Pio La Torre, Acli, Libera,… -