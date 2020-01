Strategie e punti deboli nella quinta di MasterChef Italia su Sky Uno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel quinto appuntamento di MasterChef Italia, tra colpi di scena e sorprese, i cuochi amatoriali hanno scoperto le proprie Strategie e i punti deboli dei loro avversari, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe, e a rimetterci il grembiule sono stati Domenico e Andrea.Nelle due puntate di ieri sera, il giudizio rigoroso dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli... Leggi la notizia su digital-news

selligentIT : Il #MobileMarketing aiuta a creare nuovi punti di contatto lungo tutto il #CustomerJourney: ecco perchè per tutti i… - terrymtd : @danstellina @CarloCalenda Il PD non ha il coraggio di rischiare, gioca in difesa, non dico per interesse, ma illud… -